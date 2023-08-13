الإسماعيلي يختتم تدريباته على فترتين اليوم استعدادا للموسم الجديد

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الأحد، على فترتين، استعدادًا للموسم الجديد، بعدم قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق، خوض المران على فترتين صباحية ومسائية أيام الجمعة والسبت والأحد، عقب العودة من الإجازة التي حصل عليها اللاعبون يوم الخميس الماضي.

وشهد مران الإسماعيلي، أمس السبت، انتظام عبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي، بالإضافة لعودة الظهير الأيسر محمد الدسوقي، وقرر إيهاب جلال، تصعيد حسن صابر هداف دوري 2005 لتدريبات الفريق الأول حتى يتم منحه الفرصة بالمشاركة والتدريبات والمباريات الودية خلال فترة الاعداد للحكم على مستواه.

وتضم القائمة الأولية للإسماعيلي، استعدادًا للموسم الجديد، 29 لاعبًا، على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد فوزى، كمال السيد.

خط الدفاع : باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، محمد مخلوف، محمد بيومى، صالح جمعة، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدى، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عبدالله السعيد، مروان حمدى، محمد بحيرى.

خط الهجوم: باسم مرسى، حازم مرسى، ياو انور، فراس شواط، ابو بكر حمزة الجمل.