مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة في الشرقية

لقي شخص مصرعه صباح اليوم متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس - الصحراوى" بنطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ح" 38 سنة، تاجر ذهب مقيم مدينة الزقازيق، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر انقلاب سيارته بطريق "بلبيس القاهرة- الصحراوى" نتيجة انفجار إطار السيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.