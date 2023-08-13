اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة والعظمى 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاحد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 25 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى 30 ،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 29 درجة .