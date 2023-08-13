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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طائرات أوكرانية تشن ضربات على مناطق تمركز روسية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن طائرات أوكرانية شنت عشر ضربات على مناطق تمركز فيها العسكريون والأسلحة والمعدات الروسية خلال الساعات الماضية.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول إنه:" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن الروس أيضا 7 ضربات صاروخية و47 غارة جوية و43 هجومًا بقاذفات صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين، وتم تدمير مباني سكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية ".
وحذرت هيئة الأركان العامة من أن احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا، مشيرة إلى وقوع 39 عملية قتالية على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

طائرات أوكرانية الروس