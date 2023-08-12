الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على أتلتيك بلباو بالشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو بثنائية دون رد في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

ويقود الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم الملكي أمام بلباو، على أن يتواجد الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيًا للمرة الأولى مع فريقه الجديد الميرينجي في مباراة رسمية، بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل ثنائية الريال، رودريجو في الدقيقة 28، وبيلينجهام في الدقيقة 36، ليضع بصمته الأولى في أول ظهور رسمي مع اللوس بلانكوس.

ودخل ريال مدريد، مباراة أتلتيك بلباو بعدد من الإصابات، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إضافة لإصابة فيرلاند ميندي، داني سيبايوس وأردا جولر.

وبدأ ريال مدريد مباراته ضد أتلتيك بلباو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور.