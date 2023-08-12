التنمية الصناعية: طرح 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة في 15 محافظة.. فيديو

أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح أراضي في 15 محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 7000 رخصة تشغيل.

وقال عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الزراعية بالإخطار تستغرق 5 أيام.

وأضاف عبدالكريم، مساء اليوم السبت، أنه تم تنفيذ 565 مشروع في القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه، ويعمل في هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل.

وتابع: الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات المختلفة، حيث هناك رغبة لسد الفجوة الاستيرادية، وتقليل حجم استيراد هذه المشروعات، كما أن 55% من المصانع الجديدة ستساهم في توفير نحو 25 مليار دولار.

وأوضح عبدالكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على توفير فرص تشغيل كثيرة للقضاء على الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أراضي جديدة يوم 16 من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت عبدالكريم، إلى أن هناك شركات عالمية من إيطاليا، والصين، وتركيا، تسلمت أراضيها، لتنفيذ منتجاتها في مصر، خاصة في الأجهزة الكهربائية، لتغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.

وأكد، أن هناك استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة الصودا آش، وتعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين من العديد من الدول في كافة الدول.