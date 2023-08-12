ضبط طالبان هتكا عرض طفل داخل ترعة في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا محافظة الدقهلية من ضبط طالبين قاصرين بقرية السلام التابعة للمركز وذلك بعد اتهامهما من قبل محاسب بهتك عرض نجله داخل مياه الترعة المارة أمام القرية خلال استحمامه بها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا من "أ.ع.م"، 37 عامًا، محاسب ومقيم قرية السلام وبرفقتة نجله"ي"،8 سنوات، طالب بالصف الثاني الإبتدائي، يتهم كلًا من:"م.أ.ز"، 14 عامًا، و"م.خ.م"، 13 عامًا طالبين بالمرحلة الإعدادية ويقيمان بذات القرية بهتك عرض نجله حال قيامهم بالاستحمام بمياه الترعة المارة أمام القرية محل اقامتهم .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.