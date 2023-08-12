«OPPO» تحتل المركز الرابع عالميا فى عدد شحنات الهواتف الذكية خلال النصف الأول

السبت 12/أغسطس/2023 - 09:15 م

تمكنت شركة OPPO من التصدر في سوق الهواتف الذكية في الصين والوصول للمركز الرابع عالميًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣.

وبحسب التقرير الصادر عن Canalys، حققت OPPO نسبة ١٠٪ من حصة السوق العالمي للهواتف الذكية، ووصلت إلى ٥١.٩ مليون شحنة خلال النصف الأول من هذا العام.

كما استحوذت على نسبة ١٨٪ من حصة سوق الهواتف الذكية في الصين خلال نفس الفترة، مما يجعلها الشركة الأكثر مبيعًا في الصين خلال هذا العام. تعزى هذه النجاحات إلى جهود شركة OPPO في تقديم هواتف ذكية مبتكرة، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي، التي سجلت نموًا كبيرًا ولا تزال تحقق مبيعات ممتازة على مستوى العالم. وتشير تقديرات Counterpoint Research إلى أن نمو شحنات الهواتف القابلة للطي سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١١٤٪ من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٥، مما يظهر الاهتمام المتزايد بهذه التكنولوجيا المبتكرة. وتُظهر البيانات الجديدة أن هاتف OPPO Find N٢ Flip تفوق على منافسيه في فئة الهواتف القابلة للطي، حيث حقق ١٥٪ من إجمالي مبيعات هذه الفئة في الصين خلال الفترة من يناير إلى مايو ٢٠٢٣، مما يجعله الهاتف الرأسي القابل للطي الأول الذي يقدم شاشة غطاء أكبر، وتم تصميمه لتحقيق تجربة مستخدم متميزة. تعكس هذه النتائج التفوق المستمر لشركة OPPO في مجال الهواتف الذكية، حيث ازدادت حصتها السوقية من ٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ إلى ١٣٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، وفقًا لشركة Canalys.

