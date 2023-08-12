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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وصول جثتي شابين غرقًا بمفيض بحيرات باريس لمشرحة الخارجة

مستشفى الخارجة التخصصي
مستشفى الخارجة التخصصي
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وصلت جثتا الشابين الغريقين في بحيرات مفيض مركز باريس بالوادي الجديد، منذ قليل، لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تمهيدا لانتداب الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة النيابة العامة.

كانت قد نجحت قوات الإنقاذ النهري، ظهر اليوم السبت في استخراج جثة محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما من مدينة الخارجة، واللذين غرقا مساء أمس  الجمعة في بحيرات مفيض مركز باريس، بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بغرق شخصين في مفيض مركز باريس. 

تبين وفاة كل من محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس. 

واستدعت مديرية أمن الوادي الجديد، قوات الإنقاذ النهري من محافظة الأقصر لانتشال جثث الغريقين فيما جاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

غريق باريس مفيض جثة شاب