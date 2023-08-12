"شؤون الحرمين" تبث الدروس والمحاضرات العلمية عبر وسائل الاتصال والنشر

روسيا تعمل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على بث الدروس والمحاضرات العلمية، وذلك عبر جميع وسائل الاتصال والنشر المتاحة لتحقيق الفائدة لطلاب العلم والباحثين في جميع بلدان العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت أن الرئاسة تعمل على عددٍ من المحاور، ومنها الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها وحفظها، كما تعمل على تحرير الدروس وتفريغها صوتيًا ومرئيًا، ورفعها عبر منصة منارة الحرمين ومنصة اليوتيوب عند الانتهاء من تحريرها، كما يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر من خلالهما والبث المباشر الصوتي عبر تطبيق مكسلر.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة خصصت فريقًا مسؤولًا عن إعداد وتجهيز المقاطع الصوتية من الدروس والمحاضرات اليومية، مما يُسهم في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإعداد التصاميم للجداول العلمية والدروس المقامة في المسجد الحرام والندوات والمحاضرات التوجيهية بطريقة تفصيلية مختصرة تبين عنوان الدرس موقعه وتوقيته، واسم الشيخ الذي يلقيه وإخراجها بما يتوافق مع الهوية الإعلامية، لنشرها عبر وسائل وقنوات الإعلام المختلفة وحسابات الإدارة التوجيهية بمواقع التواصل الاجتماعي.