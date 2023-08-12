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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: القبض على 130 سوريا و4 لبنانيين لمحاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي لأوروبا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 130 سوريا و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية بإتجاه إحدى الدول الأوروبية.
وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش ألقت القبض في بلدة الشيخ زنّاد بعكار شمالي البلاد على 130 سوريًّا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية، كما ألقت القبض على الرأس المدبر للعملية وهو مواطن لبناني.
وأضاف أن التحقيقات تجري مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

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