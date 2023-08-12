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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن عام للمتهم بدهس طفلة في الشرابية

أرشيفيه
أرشيفيه
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عاقبت محكمة الجنح بالقاهرة، سائق ميكروباص لإدانته بدهس طفلة أثناء سيرها بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة الشرابية بالسجن لمدة عام واحد وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «سائق ميكروباص» بدهس طفلة في العقد الأول من عمرها 13 عامًا، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

واستقبل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشرابية، طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في حالة خطيرة على إثر إصطدام سيارة ميكروباص بها، ولكنها لقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن الطفلة أثناء عبورها الطريق اصطدم بها سائق السيارة ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته للمحاكمة.

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