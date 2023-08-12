المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته بـ"البلطة" في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة أحد الأشخاص لإدانته بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح المضبوط «بلطة».

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة ومحمد سيد وأمانة سر سعيد برغش.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 15666 لسنة 2016 جنايات الصف والمقيدة برقم 8410 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «محمد. ع» في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بقتل زوجته المجني عليه عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، ولكن ضرب أفضي إلى موت بعد التعدي عليها بسلاح أبيض «بلطة» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «بلطة» بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.