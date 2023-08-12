حذف لقب الأمير هاري من موقع العائلة المالكة مع الاحتفاظ بـ"دوق ساسكس"

سحب قصر باكنجهام لقب صاحب السمو الملكي من الأمير هارى على صفحته الخاصة بموقع العائلة المالكة على الإنترنت، وفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطاني.

ورغم أنه بموجب شروط اتفاقية ميجست 2020، قال القصر إن هارى وميجان ماركل، يمكن أن يحتفظا بلقب صاحب السمو الملكي، لكن لن يُسمح لهما باستخدامهما بعد التنحى عن منصبهما في العائلة الملكية، إلا أن أجزاء من الموقع الإلكترونى الملكي أشارت إلى هاري باعتباره صاحب السمو الملكي على مدى السنوات الثلاث الماضية، على ما يبدو عن طريق الخطأ.

بعد سلسلة من التحديثات على الموقع الرسمي للعائلة الملكية التي تم إجراؤها، لم يعد هناك أي إشارات إلى الدوق باعتباره صاحب السمو الملكي، إلا أنه وزوجته ميجان ماركل مازالا يحتفظان بلقب دوق ودوقة ساسكس، كما تم تغيير عدد كبير من الأخطاء الأخرى - بما في ذلك خطأ يشير إلى أن الأمير هاري، 38 عامًا.

ويأتى هذا التحديث على ملف الأمير هارى، بينما سيرة ميجان ماركل الملكية الرسمية جردتها من لقب صاحبة السمو الملكي قبل ثلاث سنوات، ومع ذلك، فقد ظل موجودًا في بعض أقسام الموقع الملكي، بما في ذلك اقتباس من خطاب ألقته في عام 2019.

كما أعيد تكوين الموقع بحيث يتم إلغاء ترتيب صفحات الملف الشخصى لعائلة ساسكس على الصفحة الرئيسية، والآن توجد صفحات هاري وميجان بالقرب من الجزء السفلى فى الترتيب، ويتقدمهما دوق ودوقة جلوستر والأميرة ألكسندرا.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام، إنه كان يقوم بشكل دوري بتحديث الموقع بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، وتم الآن تعديل المعلومات القديمة، ويحتوي موقع العائلة المالكة على أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة، وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تمت مراجعة المحتوى وتحديثه بشكل دوري، وقد يكون بعض المحتوى قديمًا فى بعض الأجزاء حتى تكتمل هذه العملية.