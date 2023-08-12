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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

4.7 مليار جنيه.. إصدار شهادات الشريحة الثانية من المبادرة السادسة للسداد الفوري

المهندس احمد سمير
المهندس احمد سمير - وزير التجارة والصناعة
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أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات و المديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد 772 شركة مستفيدة ، مشيرة الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ 105 شركة باجمالي مساندة 400 مليون جنيه؛  وبلغ عدد الشركات  المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة  115 شركة باجمالي مساندة 316 مليون جنيه

بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية صندوق تنمية الصادرات اصدار شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة مبادرة السداد الفوري