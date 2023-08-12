كل ما تريد معرفته عن الكاهن الشهيد فلوريانو ستيبنياك

تحتفي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، بذكرى وفاة الطوباوي فلوريانو ستيبنياك الكاهن الشهيد الفرنسيسكاني.

ولد جوزيف ستيبنياك في 3 يناير 1912م في زدزاري ببولندا لأبوين من الفلاحين ، أبواه يدعى باولو ستيبنياك وأمه تدعى أنا ميتشتال ، تلقى سر العماد المقدس في اليوم التالي لميلاده. ماتت أمه عندما كان لا يزال صغيراً.

تزوج الأب مرة أخرى. بعد أن أنهى دراسته الابتدائية في زدزاري ، شعر برغبة قوية في حياة التكريس الرهباني. فاكمل دراسته الثانوية ، ثم انضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية الكبوشية ، فبدأ مرحلة الابتداء في 14 أغسطس 1931م، فاتخذ اسم فلوريانو ، فتميز بالحماس والكرم وروح التفاني في الخدمة، فكان رجل صلاة وإكرام مريم العذراء ، فابراز نذوره الأولى في 15 أغسطس 1932م .

قدم نذوره الدائمة في 15 أغسطس 1935م ، ثم واصل دراساته اللاهوتية في لوبلين. وبعد الأنتهاء من دراسته الفلسفية واللاهوتية .

سيم كاهناً في 24 يونيو 1938م ، بعد ذلك أرسل إلى كلية اللاهوت في الجامعة الكاثوليكية في لوبلين لدراسة الكتاب المقدس. عند اندلاع الحرب ، في 1 سبتمبر 1939 ، كان في لوبلين. لم يترك الدير مثل بعض الرهبان ، بل استمر في تشجيع الناس ، وظل يقيم الذبيحة المقدسة معهم سراً . وقدم لهم كلمات عن الثبات في الإيمان وعدم الخوف. بسبب الاضطهاد ، كان العديد من رجال الدين يختبئون ولم يكن هناك من يستطيع دفن الموتى. أخذ فلوريانو على عاتقه بشجاعة ، ان يقوم بدوره الكهنوتي بكل شجاعة ، في الواقع ، لم يفعل شيئًا سوى تطبيق تلك العبارة البرمجية للحياة الدينية التي وضعها على صورة سيامته الكهنوتية : "نحن على استعداد لنمنحك ليس الإنجيل فحسب ، بل حياتنا أيضًا".

عبارة تعبر عن جوهر حياته. لم تتح له الفرصة للعمل لفترة طويلة في لوبلين. في 25 كك(يناير) 1940 ، اعتقل مع جميع رهبان الدير من قبل الجستابو وسجنوا في قلعة المدينة. كان الاعتقال صدمة له ، لكنه لم ينهار ولم يفقد روح التفاؤل والسعادة التي كانت متأصلة فيه.

في 18 يونيو 1940 ، تمت نقله مع إخوته الآخرين إلى محتشد اعتقال زاكسينهاوزن. قرب برلين ، وأيضًا لم يفقد روح الدعابة والمرح، على الرغم من أن الحياة في المخيمات كانت مروعة جدًا. في 14 ديسمبر 1940، تم نقله إلى محتشد اعتقال داخاو ، حيث حصل على رقم التسجيل 22.738. أطلق عليه زملائه الأسرى لقب "الأب الروحي" لجماعة المعتقلين و "شمس المعسكر". وبسبب الصقيع والبرد الشديد وقلة الطعام أصيب وسقط على الأرض فتم نقله إلى مستشفى المخيم المعروفة باسم " الجناح" ، وبعد شفاءه خرج من المستشفى ، وفى فترة النقاهة تم نقله الى مكان المعاقين والعجزة.

وبعد فترة قُتل بالغاز في 12 أغسطس 1942. وعلى الأرجح تم حرق الجثة في الأفران. قامت سلطات المخيم بتسليم ملابسه إلى الوالدين في زدزاري ، وأخبرتهم بشكل خبيث من أن ابنهم جوزيف قد مات بسبب الذبحة الصدرية. وتم تطويبة على يد البابا القديس يوحنا بولس