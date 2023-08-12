تعيين مدير جديد لمكتب رئيس جامعة قناة السويس

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتعيين الدكتورة هيام لطفي مديراً عاماً لمكتب رئيس جامعة قناة السويس .

هذا وقد أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، الدكتورة هيام لطفي لتسليمها القرار متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في المهمة الموكله إليها .

جدير بالذكر أن الدكتورة هيام لطفي تعمل بالمكتب الفني لرئيس الجامعة من 1998 حتى 2007 ثم مديرة للمكتب الفني من 2007 حتى تاريخه.



وتشمل السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفى حصولها على درجة الماجستير فـــــي إدارة الأعمـــــال مــــــن كلية التجــــــارة بالإســــــماعيلية عام 2017 برســــــالة تحمل عنوان "استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية ودورها في تعظيم جودة التعليم الجامعي" (دراسة ميدانية بين الجامعات المصرية) يليها دكتوراه الفلسفة في إدارة الاعمال مـــــــــن كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2021م برســـــالة بعنوان "اثر اليقظة الاستراتيجية على تحقيق التنمية الإدارية المستدامة" (دراســـــة ميدانية) .



كما اجتازت مجموعة متميزة من الدورات التدريبية آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وهى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم " أ" والدورة التثقيفية لإدارة الأزمات رقم "أ" والدورة التثقيفية لصناع القرار رقم "أ".