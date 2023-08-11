الغناء القديم يعانق الجديد فى افتتاح مهرجان الأوبرا بدمنهور

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، والذي شهدها كل من اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ومن أعضاء مجلس النواب محمد الحوفى، وعادل حماد، ومحمد زين الدين، وهبة مكرم، ونجوى خلف، ونيفين الكاتب، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبحضورها.

فعلى مسرح أوبرا دمنهور، أحيا فريق على مر الأجيال أمسية من زمن الفن الجميل ونجح مؤسساه المطربان ياسر سعيد، ومحمد الخولى فى القيام بجولة فنية بين أشهر المؤلفات القديمة والحديثة الجادة، التي نالت الاعجاب والاستحسان كان منها: ميدلى على مر الأجيال، الذى ضم أعمال: "كنتى فين وأنا فين، وليه يا دنيا الواحد، وفي حياتنا ناس"، تلاها "طاير يا هوا" لـ محمد رشدي، و"وحياتك يا حبيبي" لـ سيد مكاوي، وميدلى عبد الحليم حافظ، و"ألف ليلة وليلة" لـ أم كلثوم، و"ع اللى جرى" لـ عليا التونسية، و"عراف" لـ محمد الحلو، و"ياريتني" لـ هانى شاكر، و"كوكب تاني" لـ مدحت صالح، و"قلبي عشقها" لـ راغب علامة، و"خليني ذكرى" لـ وائل الجسار، و"يمكن خير" لـ رامى صبرى وغيرها .

وكان عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور فصل الجيتار قد استقبل الجمهور فى بهو المسرح بمجموعة من الأعمال الموسيقية التى لاقت القبول .