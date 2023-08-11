"حجازي": اتخذنا إجراءات مشددة لمنع الغش بالثانوية العامة.. وسنبدأ تطوير مناهجها

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام على أن تكون فى أفضل صورها، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة واتخذت العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأشار إلى أنه أصدر كتابا دوريا جديدا للمرحلة الثانوية بمنع اي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وبموافقة لجنة من الوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات فى اللجان الامتحانية، لمنع عمليات الغش، حيث تم استخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

وأكد الوزير أن النجاح في الحياة ليس فقط بالحصول على درجات وشهادات بل أيضًا بامتلاك المهارات والجدارات، لأن المنافسة أصبحت قوية.

كما أكد الوزير أنه في إطار استكمال منظومة تطوير المناهج، فإنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وبعد الانتهاء من الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية نبدأ في التطوير في المرحلة الثانوية استكمالًا لخطة التطوير لأن التطوير خطة دولة.

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب حسين محافظ مطروح، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحري، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.