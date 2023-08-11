الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها لتدريب طيارين أوكرانيين على "إف-16"

أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16"، إذا عجزت الدول ‏الأوروبية عن ذلك.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين: "إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في أمريكا".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق من أمس الخميس، مبلغ 24 مليار دولار من الأموال الإضافية لكييف، والتي تشمل 13.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و7.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.