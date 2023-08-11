محافظ مطروح يشارك في احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة بالعلمين الجديدة.. صور

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في احتفالية تكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والنائبان رزق علواني، وسحر عيد، وعدد من عمد ومشايخ العلمين.

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستضافة محافظة مطروح وخاصة مدينة العلمين الجديدة لتكريم أوائل الشهادة الثانوية العامة ومشاركة فرحتهم، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها دار التحرير للطبع والنشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع الاهتمام والرعاية لأبنائنا الطلاب المتفوقين والمتميزين جيل المستقبل.



وأشاد محافظ مطروح بجهود وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازى، للإرتقاء وتطوير منظومة التعليم ومتابعته المستمرة على مدار العام الدراسى الماضى لكل المحافظات بما فيها مطروح، وتذليل كافة العقبات من أجل خروج عام دراسى متميز، والسباق من أجل ملاحقة أحدث التقنيات وتكنولوجيا التعليم لتخريج جيل قادر على الفهم ومواكبة تطورات العصر، والشكر والتقدير والإحترام لأولياء الأمور .

كما أشاد محافظ مطروح باختيار العلمين الجديدة التى تضاهى أعظم المدن العالمية لإقامة الاحتفالية التى تعد نموذج للإعجاز والابداع للعقول والسواعد المصرية وما تشهده من تنمية متكاملة تبعث على الفخر والاعتزاز تدهش العالم بعد أن كانت أرضا للألغام.



وأكد شعيب على أن ذلك يأتى بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة البناء ومؤسس الجمهورية الجديدة، بأهمية بناء الإنسان المصرى والاهتمام بالنشء ورعايته بما يتواكب مع ما تقيمه الدولة من مشروعات قومية وبناء الجمهورية الجديدة، موجها التهنئة للطلاب أوائل الشهادة الثانوية العامة بأقسامها الثلاث متمنين لهم مستقبل مشرق، مؤكدا أنه بالعلم والعمل تبنى الأمم وضرورة الحفاظ على التفوق ومسؤولية وأمانة بناء الوطن.

محافظ مطروح يشارك في احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة بالعلمين الجديدة

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