الذكاء الاصطناعي يتنبأ بأسعار العقارات مستقبلا

فريق في معهد ماساتشوستس للتقنية الأمريكي يعمل على تطوير نموذج من الذكاء الاصطناعي القادر على تقييم قيمة العقارات في المستقبل، وفقًا لتقرير نشره موقع Business Insider الأمريكي في 10 أغسطس 2023. كشف كارلو راتي، أستاذ التقنيات والتخطيط الحضري في المعهد، عن تفاصيل قدرات هذا النموذج المطور بواسطة فريق الباحثين.

وأوضح راتي أن الذكاء الاصطناعي يتعلم حتى الآن باستخدام صور من جوجل ستريت فيو لحوالي 20,000 منزل في منطقة بوسطن، وتاريخ التغيرات في أسعار تلك المنازل على مر السنين. واستخدم الباحثون نموذج تعلم عميق لمساعدة النموذج في تحديد العلاقات بين السمات البصرية للمنزل وقيمته السوقية.

ونتيجة لهذه الجهود، أصبح النموذج قادرًا على النظر إلى منزل ما وتوقع سعره "بدقة متناهية"، وفقًا لراتي. ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج ليس مجرد نسخة محسنة من موقع Zillow، الذي تعرضت تقديراته لانتقادات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف راتي: "تمكنت الخوارزمية من تقديم توقعات دقيقة لتغيرات الأسعار مع مرور الوقت، بعد إضافة المتغيرات الأخرى مثل المعلومات الهيكلية وخدمات الأحياء".