ضبط شاب هدد فتاة بالإساءة لسمعتها عبر "واتس آب" بالدقهلية

تمكن ضباط قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد هوية شاب راسل فتاة مقيمة ببندر شربين عبر تطبيق "واتس آب" وأرسل صورًا شخصية لها مهددًا إياها، فضلًا عن عبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بسمعتها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات بديوان المديرية من "و.ا.ر.م"، 23 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ببندر شربين، تتهم أحد الأشخاص يستخدم هاتف محمول بمراسلتها عبر تطبيق محادثات "واتس آب" على هاتفها الشخصي ويرسل صورًا شخصية لها وعبارات سب وقذف وتهديد بالتشهير والإساءة لسمعتها مما سبب لها أضرارا معنوية وأدبية جسيمة.

بالفحص والتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات جرى التوصل لبيانات الهاتف المستخدم في إرسال عبارات السب والقذف والصور المسيئة.

وتبين أن الهاتف مسجل باسم شخص يدعى "حبيب.د.ف.م"، 27 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز دير مواس بمحافظة المنيا.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المتحري عنه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.