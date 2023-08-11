الاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه لنتائج قمة "الإيكواس" بشأن النيجر

أكد الاتحاد الإفريقي، دعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بـ "إيكواس" بشأن النيجر.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، في بيان حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - إلى ضرورة إنقاذ حياة رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وكانت مجموعة "إيكواس" صرحت أمس الخميس بأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات بغرض إلغاء الانقلاب في النيجر، كما قررت تنشيط قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل.

وكان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، صرح في وقت سابق اليوم بأن موقف بلاده لم يتغير منذ بداية الصراع في النيجر، وأن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا، داعيا الجيش في النيجر إلى الإفراج عنه.