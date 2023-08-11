ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه لنتائج قمة "الإيكواس" بشأن النيجر

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الاتحاد الإفريقي، دعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة اختصارا بـ "إيكواس" بشأن النيجر.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي، في بيان حسبما نقلت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة - إلى ضرورة إنقاذ حياة رئيس النيجر محمد بازوم، الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وكانت مجموعة "إيكواس" صرحت أمس الخميس بأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات بغرض إلغاء الانقلاب في النيجر، كما قررت تنشيط قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل.

وكان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، صرح في وقت سابق اليوم بأن موقف بلاده لم يتغير منذ بداية الصراع في النيجر، وأن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا، داعيا الجيش في النيجر إلى الإفراج عنه.

الاتحاد الافريقي إيكواس أفريقيا النيجر المفاوضات