الوداد المغربي يضم حمدو الهوني لاعب الترجي السابق

تعاقد نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع الجناح الليبي حمدو الهوني، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي الترجي التونسي، بنهاية الموسم المنصرم.

ووقع الهوني، عقدًا مع الوداد يمتد لعامين مقبلين، على أن يعلن الأخير، عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتظم الهوني، لتدريبات الوداد خلال الأيام القليلة القادمة، استعدادا للبطولة المحلية والقارية وأهمها دوري أبطال إفريقيا ومسابقة دوري السوبر الإفريقي.

ولعب الهوني – البالغ من العمر 29 عامًا – لصفوف الترجي، منذ يناير عام 2019، والذي انضم له قادمًا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وحقق النجم الدولي الليبي، أربعة ألقاب للدوري التونسي، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر التونسي، إلى جانب لقب دوري أبطال إفريقيا (موسم 2018-2019).

وسيكون حمدو الهوني، ثامن صفقات الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع كل من منتصر لحتيمي، القادم من طرابزون سبور التركي، وحمزة الركراكي، القادم من نهضة بركان، وأسامة محروس، القادم من أولمبيك أسفي، ومهدي محروس، وأسامة فلوح، الثنائي الجزائري زكريا دراوي، وإلياس شتي.