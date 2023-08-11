الوزراء يوقف العمل بضريبة الأطيان لسنة إضافية.. القرار ينص على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب تقادم الضريبة المستحقة.. ونقيب الفلاحين: تخفف الأعباء عن المزارعين

وافق مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وكانت الحكومة قد اوقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة

الفلاحين ترحب

وفي ذات السياق، رحبت نقابة الفلاحين بقرار مجلس الوزراء، واكدت ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومه علي تخفيف الاعباء علي الفلاحين.

من جهته، قال حسين ابوصدام نقيب الفلاحين، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين.

واضاف ابوصدام في تصريحاته للبوابة ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.

وأوضح نقيب الفلاحين ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.

واشار عبدالرحمن ان إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه غير الملائمة.

واكد عبدالرحمن ان الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي اهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وان الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنميه الحقيقيه التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب.