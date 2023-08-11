صحة المنيا: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 136 ألف منتفعة خلال يوليو الماضى

قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 136 ألف و611 منتفعة، منها 13 ألف و496 حالة جديدة و123 ألف و 115 مترددا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قدمت مديرية الصحة، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 148221 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، و تنفيذ 121 ألف و445 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 82461 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و تقديم الرعاية الصحية لحوالي 15573 سيدة حامل وما يقرب من 13265 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم عقد 21690 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و21690 ندوة عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتى للثدى .