الجارديان تكشف مساعى البيت الأبيض تخصيص 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

سلط مقال نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على مساعي البيت الأبيض لدى مجلس النواب الأمريكي لتخصيص 24 مليار دولار إضافية في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة الحرب ضد روسيا في إطار الصراع الذي بدأ بين الطرفين في أواخر فبراير من العام الماضي.

وأشارت كاتبة المقال ماري يانج إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية يربو على 113 مليار دولار، موضحة أن المساعدات العسكرية الأمريكية فقط لأوكرانيا بلغت قيمتها 60 مليار دولار مما يجعل أوكرانيا هي الدولة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية من واشنطن.

ويضيف المقال أن جزء من المخصصات التي تسعى الإدارة الأمريكية للحصول على موافقة بشأنها من الكونجرس سوف يوجه لتمويل أنشطة أخرى على الساحة الدولية مثل ما يتعلق بالشأن الصيني.

ويسلط المقال الضوء في هذا السياق على تصريحات رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي التي يعرب فيها عن عدم رضائه عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، موضحا أن حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يجعل إجمالي مساعدات الدفاع الأمريكية تتجاوز الحد الأقصي المسموح به وهو 886 مليار دولار في العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2024.

ويشير المقال كذلك إلى تصريحات صحفية لأحد مسؤلي الإدارة الأمريكية أمس الخميس التي يقول فيها لا أحد يعلم متى سوف تنتهي هذ الحرب التي مازالت تدور رحاها منذ ما يزيد على عام ونصف العام ولا أحد يعلم كذلك حجم المساعدات التي سوف تتحملها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.

ويلفت المقال إلى أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أثارت انقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري ما بين مؤيد ومعارض، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري لانتخابات العام القادم دونالد ترامب من أشد المعارضين لتقديم مساعدات لأوكرانيا.

ويشير المقال كذلك إلى خطاب وجهته شالندا يونج مديرة هيئة الإدارة والميزانية التي تتولي الإشراف على الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة إلى رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي التي توضح فيه أهمية تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وتوضح يونج في هذا الخصوص، كما يشير المقال، أنه في الوقت الذي تمتد فيه آثار الحرب في أوكرانيا لتشمل العديد من المناطق في العالم، تجد الولايات المتحدة نفسها ملزمة بمناهضة تلك الحرب من خلال تقديم المساعدات اللازمة لضمان استمرار معارضة المجتمع الدولي للحرب الروسية في أوكرانيا.