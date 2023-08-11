جامعة حلوان الحكومية والأهلية يشاركان في معرض أخبار اليوم التعليمي

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وجامعة حلوان الأهلية في أكبر معرض تعليمي لمؤسسة أخبار اليوم والذي تشارك فيه أكثر من ٧٥ جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهدًا في مصر وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن المعرض يعد تجربة تعليمية فريدة تتيح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فرصة للإطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم فى هذه الكليات والذين يرغبون فى الالتحاق بها والتى تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة ومعرفة كيفية الالتحاق بهذه البرامج والكليات.

وتشارك الجامعتين في هذا الملتقي بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعتين أمام الطلاب، والتعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان، جامعة حلوان الأهلية في المعرض بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم.

هذا ويساعد المعرض الطلاب في التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

ويتضمن المعرض جناح لجامعة حلوان، وجامعة حلوان الأهلية يشمل معلومات حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعتين وكذلك دليل للتعريف بالكليات والبرامج وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق، ويقوم نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور حول الجامعتين وإمكانياتهما المتاحة وبرامجهما المقدمة للطلاب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

وتأتى مشاركة جامعة حلوان تحت إشراف وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويشرف على جناح جامعة حلوان، جامعة حلوان الأهلية الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة، الدكتورة هايدي السعيد مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة حلوان، د. نانسي منتصر نائب مدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، شيماء عبدالقادر المسؤول الاداري بمكتب تسويق الخدمات الجامعية.