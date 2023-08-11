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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كوكتيل مخدرات بالشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم بحبس مسجل  خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الايس والهيروين قبل ترويجها علي عملاءه.

كما امرت باخذ عينة من المواد المخدرة وعرضها علي المعمل الكميائي لتحليلها لبيان مدي فاعلية الماده المخدرة، والجدول المدرجة به المواد، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود البداية عندما تم ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى).  

وبسؤاله عن مصدر المخدارت أقر بحيازتها بقصد الاتجار وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

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