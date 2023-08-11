الزمالك يفكر في تأجيل حل أزمة القيد ليناير المقبل

وجه الإعلامي أحمد شوبير، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعدما أشار إلى عزم مجلس الأبيض على تأجيل حل أزمة القيد حتى يناير القادم وعدم عقد صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار أحمد شوبير، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس» أن هناك أنباء ترددت أن نادي الزمالك، لن ينهي أزمة إيقاف القيد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النادي يفضل استغلال الأموال التي دخلت خزينة النادي مؤخرًا في إنهاء مشاكل اللاعبين وعلى رأسها مشكلة أحمد فتوح، ومستحقات باقي اللاعبين.

وأكد «شوبير»، أن الزمالك، يفكر في تأجيل ملف الصفقات الجديدة حتى شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى صعوبة الأمر، لأن في يناير تكون الصفقات ليست فرز أول.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة، في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة إلى 270 ألف دولار مستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشمبونج.