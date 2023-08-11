بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في هاواي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الكارثة الكبرى في هاواي بعد حرائق الغابات، مفرجًا عن أموال فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة بعد أن أودت النيران بحياة 36 شخصا ودمرت بلدة تاريخية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في ولاية هاواي.

وأضاف أن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس "أعرب عن تعازيه الحارة بعد الخسائر في الأرواح والدمار الهائل في الأراضي والممتلكات".

وأشار مكتب بايدن إلى أنه تحدث الخميس عبر الهاتف مع حاكم هاواي جوش جرين.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لماوي وأججتها رياح إعصار عاتية متجهة جنوبا الثلاثاء اجتاحت بسرعة بلدة لاهاينا الساحلية ما أجبر بعض السكان على الفرار إلى المحيط.