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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حازم حسني يزور الوادي الجديد لدراسة إنشاء ميدان للرماية لاستضافة البطولات العالمية

أشرف صبحي بصحبة حسني
أشرف صبحي بصحبة حسني
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قام اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية بزيارة لمحافظة الوادي الجديد من أجل إنشاء ميدان للرماية يكون قادرًا على استضافة البطولات العالمية والقارية.


كان في استقبال رئيس اتحاد الرماية حازم حسني اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.


ومن جانبه أكد اللواء حازم حسني أن الزيارة تأتي ضمن خطة اتحاد الرماية لنشر اللعبة في جميع محافظات مصر بالإضافة لإنشاء العديد من ميادين الرماية على مستوى الجمهورية بعد الإشادة الكبيرة من قبل الاتحاد الدولي للرماية بتنظيم مصر للبطولات بميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وقدم حسنى الشكر لمحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط على حسن الاستقبال، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على محافظة الوادي الجديد المشهورة بكرم أهلها.


وكان اتحاد الرماية قد نظم العديد من البطولات آخرها كأس العالم للخرطوش والتى استضافتها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة أواخر أبريل الماضي.

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