مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

قالت الشرطة في جنوب إفريقيا يوم الخميس، إن 5 أشخاص بينهم بريطاني وشرطي قتلوا خلال إضراب للحافلات الصغيرة للنقل العام حيث شهدت خلاله مدينة الكاب أعمال عنف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت حصيلة سابقة الاثنين بسقوط ثلاثة قتلى في إطار الإضراب الذي لا يزال جاريا.

وذكرت وسائل إعلام ووكالات أن طبيبا بريطانيا أربعينيا قتل في سيارته في 3 أغسطس عندما أرغمه حاجز أقامه مضربون على سلوك طريق يؤدي إلى مدينة صفيح في منطقة تشارك في الإضراب.

وقال ضابط الصف جوزف سوارتبوي لوكالة فرانس برس "لم يتم توقيف أي شخص في قضية مقتل البريطاني لكن التحقيقات جارية".

وبحسب العناصر الأولى، قُتل الرجل الذي يدعى كار تيوه أمام زوجته وابنه البالغ من العمر عامين، وكان هذا البريطاني مستشارا في جراحة العظام في المملكة المتحدة.

كما أفادت السلطات بأن ضابط شرطة قتل الجمعة خلال دوريات.