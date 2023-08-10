ماذا قالت النيابة عن سقوط عامل من أعلى عقار بالصف في ظروف غامضة؟

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول إصابة عامل أثر سقوطه من أعلى عقار فى ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الصف، و أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة وبيان ما بها من أحداث، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وكذلك استدعاء أسرة المصاب لسماع أقوالهم ، بالإضافة إلي فحص علاقة المصاب بمن حوله.

كان رئيس مباحث مركز شرطة الصف، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط عامل في العقد الثالث من العمر من علو، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.