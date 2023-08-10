صدور قرارات بتعيينات جديدة بكليات جامعة المنيا



أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين وكلاءً بكليات الحاسبات والمعلومات، والألسن والتربية النوعية، استكمالاً للقرارات التي سبق وأعلنها لعدد من القيادات الجامعية؛ حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد .

جاءت قرارات التعيين كالتالي:

- د. ياسر ماهر عبد المطلب وزيري وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث

- د. حسن شعبان حسن حسين.. وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب

- د. ايمان ممدوح جمال الدين يونس .. وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع

- د. لاميس محمد محمد عبد الحميد.. وكيلاً لكلية الالسن لشئون التعليم والطلاب.

- د. اسحق فرج فهيم فيلبس .. وكيلاً لكلية الالسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- د. ريهام عادل عياد أسحق .. وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- د. محمود محمد محمد فرج .. وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب.

د/ أمل محمد محمود محمد.. للإشراف على وكالة شئون خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات دار العلوم، والألسن، والحاسبات والمعلومات، والتربية الفنية والتربية النوعية وطب الأسنان وهم:

- د/ احمد محمد الصغير علي .. رئيساً لقسم النحو والصرف بكلية دار العلوم.

- .د/زينب فرغلي حافظ عبد الحميد.. رئيساً لقسم البلاغة والنقد الادبي بكلية دار العلوم.

- .د./ محمد سلامه عبد العزيز محمد.. رئيساً لقسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم.

- .د./ الشيماء سيد كامل محمد .. رئيساً لقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم.

-.د/ هانى على محمود عبد الفتاح .. رئيساً لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن.

- د. عالية حسين سعيد سليمان .. رئيساً لقسم اللغة الايطالية بكلية الألسن.

- .د/ مروة محمد وجدى محمد الشريعى .. للاشراف على قسم اللغة الالمانية بكلية الألسن.

- د. محمد السيد محمد دياب .. منسقاً لبرنامج اللغة الاسبانية والترجمة بكلية الألسن.

- د. ابتسام عبد الحكم سيد محمد .. منسقاً لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات.

- د. وليد مكرم محمد زكى .. رئيساً لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

- .د. عصام حليم حسين عبدالحليم .. للإشراف على قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات.

- .د/ أمل محمد محمود محمد .. للاشراف على قسم التربية الفنية.

- د. محمد كامل علي إبراهيم .. رئيساً لقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.

- د. ايمان فرغلي سيد فهمي شلقامي .. رئيساً لقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية.

- د. رباب على نبيل محمد وهبة .. رئيساً لقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.

- د. نجوى على محمد على .. رئيساً لقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية.

- د. وائل صلاح نجيب على.. رئيساً لقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية.

- د. وسام مصطفى عبد الموجود محمد .. رئيساً لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

- د. اشرف رجب عطا على .. رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية.

- د. عمرو محمد اسماعيل محمد .. رئيساً لقسم استعاضة صناعية بكلية طب الأسنان.

.د/ وائل محمد مبارك رفاعى .. رئيساً لقسم التقويم بكلية طب الأسنان.

د. داليا على احمد مقرب .. رئيساً لقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان.

.د/ أحمد عبد الله خليل عبد الله .. رئيساً لقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان.

د. سحر سيد على محمد .. رئيساً لقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان.

.د/ خالد إبراهيم عبد العزيز بركات .. رئيساً لقسم جراحة الفم والوجة والفكين بكلية طب الأسنان.

د. احمد عبد الحميد عبد القادر جابر الحينى .. رئيساً لقسم طب اسنان الأطفال بكلية طب الأسنان.

أ.م.د. منال رفيع حسن أبو عيطة .. رئيساً لقسم التيجان والجسور بكلية طب الأسنان.



ووجه د. عصام فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشراقية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، وتعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ مؤكداً على تعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على أداء العاملين بالقسم.