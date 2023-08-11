ذكرى رحيل «صائد الجوائز».. الفنان نور الشريف «معلم نجوم الفن»

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الذي ترك لنا أعمال فنية في الدراما والسينما والمسرح ما زالت راسخة في أذهان محبيه وجمهوره وتلاميذه تجعله باقياً طوال الوقت، حيث رحل عن الحياة يوم 11 أغسطس عام 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

لقبه تلاميذه بـ"الأستاذ"، فهو كان ومازال بمثابة المعلم لعدد كبير من نجوم الفن الذين قدمهم كوجوه جديدة في أعماله، وساروا على دربه وحفظوا تعاليمه، وشقوا طريقهم نحو النجومية، لقبه النقاد بصائد الجوائز، فهو من النجوم الأكثر تتويجًا بالجوائز من العديد من المهرجانات المصرية والدولية، ولقبه النقاد بـ"المثقف"، فهو كان يعشق القراءة في كل مجال، وكان واسع الأفق وبمثابة الموسوعة بالنسبة لكل رفقاء جيله، فيما لقبه الجمهور بـ"آخر الرجال المحترمين"، فقد كان يحترم جمهوره في كل أعماله، كما كانوا يرونه واحدًا منهم قريبًا لقلوبهم.

نور الشريف اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبدالله، ولد ٢٨ أبريل عام 1948، عشق الفن وتعلق به منذ صغره، كما هوى أيضًا لعب كرة القدم، إلا أنه تركها من أجل الفن، والتحق في عام 1967 بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج المسرحي وتخرج منه بتقدير امتياز، وقدم مع المخرج سعد أردش أول أعماله المسرحية "الشوارع الخلفية"، وبعدها تعرف على الفنان عادل إمام من خلال بروفات مسرحية "روميو وجوليت"، ثم قام بتقديمه فيما بعد للمخرج الراحل حسن الإمام، الذي قدم معه أولى أدواره السينمائية بفيلم "قصر الشوق" .

تنوعت أعمال نور الشريف الفنية بين مسرحيات وأفلام ودراما وما بين إخراج وإنتاج، حيث كان فنانا شاملا بما تحمله الكلمة من معنى ، حيث قدم ما يقرب من 200 عمل فنى بين السينما والتليفزيون حيث شارك فيما يزيد عن 170 فيلمًا، ومن أبرز أفلامه: "آخر الرجال المحترمين، الظالم والمظلوم، الحكم آخر الجلسة، العار، جري الوحوش، عمارة يعقوبيان، دم الغزال"، وكان آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة" للمخرج أمير رمسيس.

كما قدم 20 مسلسل تليفزيوني يعد أشهرهم "لن أعيش في جلباب أبي" والرجل الآخر وعائلة الحاج متولي وحضرة المتهم أبي، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات التاريخية فيما قدم أيضا ما يقرب من 6 مسرحيات .

قدم مع الفنانة بوسي ثنائيا ناجحا سينمائيا قبل أن تمتد هذه المشاركة إلى حياتهما الخاصة فاشتركا فى تقديم عدد كبير من الأفلام المميزة والتى من أشهرها "حبيبي دائما، آخر الرجال المحترمين، قطة على نار، زمن حاتم زهران، كروانة، العاشقان" ، وغيرها من الأفلام التي جمعت بينهما ، وخلال عملهما سويا نشأت بينهما قصة حب تعد الأشهر فى السينما المصرية واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014 ، ولهما أولادهما سارة ومي .

لقب الشريف بـ«صائد الجوائز» حيث حصل على جائزة أحسن ممثل" عن دوره في فيلم ليلة ساخنة وفاز نور الشريف بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقامته جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية في دورته الثانية في سبتمبر 1977 ، كما حاز على لقب أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بتوقيت القاهرة" بمهرجان وهران للفيلم العربي ، فيما فاز بجائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيودلهي عن فيلم "سواق الأتوبيس" ، واختار النقاد هذا الفيلم كواحد من أحسن أفلام السينما المصرية، وذلك في الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 1996 ، فيما اختيرت 7 أفلام له في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما.

ظل الفنان نور الشريف يمنح فنه كل وقته ومجهوده حتى رحل عن عالمنا في عام 2015 بعد صراع مع المرض عن عمره يناهز 69 عام