وزير الرياضة يتفقد استعدادات الصالة المغطاة بمدينة العلمين للبطولة العربية للجودو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو التى تستضيفها مصر فى الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الحالى ويشارك فيها أندية "١٢" دولة عربية.

كان فى استقبال وزير الرياضة، محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة لشؤون البطولة والدكتور وليد الرفاعي مدير مديرية الشباب والرياضة بمرسي مطروح.

ونوه وزير الرياضة إلى أن مصر باتت قبلة البطولات العالمية والقارية والعربية نظرا للدعم الغير محدود من القيادة السياسية ووضح ذلك كليا فى الإشادات العالمية وثقة الاتحادات الدولية فى إسناد تنظيم كبرى البطولات لمصر .

وأوضح صبحي أن مصر استضافت في السنوات الخمسة الماضية ما يتجاوز الـ ٣٢٠ بطولة ما بين بطولات عالم وبطولات قارية وعربية، كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية رياضية ضخمة على صعيد المنشآت الرياضية بالإضافة إلى امتلاك العديد من الخبرات التنظيمية الكبيرة.