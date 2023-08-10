ads
الخميس 10 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: خطتي الاقتصادية جعلت الولايات المتحدة قاطرة الصناعة في العالم

بايدن
بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دافع الرئيس الأمريكى جون بايدن عن النهج الذى اتبعته إدارته من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادى فى الولايات المتحدة، مشيدا فى الوقت نفسه بالإنجازات الاقتصادية التى تحققت خلال الفترة الماضية فى واشنطن. 

وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية التي وضعها منذ أن تولى منصب رئاسة الولايات المتحدة، حققت نتائج وصفها بـ"الكبيرة"، لا سيما في مجال خلق المزيد من فرص العمل مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد.

وأضاف الرئيس الأمريكى ـ فى كلمة ألقاها فى ولاية نيو مكسيكو خلال الجولة التي يقوم بها إلى ولايات غربي البلاد ـ أن خطته الاقتصادية جعلت الولايات المتحدة قاطرة الصناعة فى العالم.

وشدد بايدن على نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن بلاده شهدت أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في أقل من 3 سنوات منها 90 ألف وظيفة في ولاية نيو مكسيكو. 

الولايات المتحدة الخطة الاقتصادية مكسيكو