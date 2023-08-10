عمرو عدلي: الجامعة اليابانية تنسيقها منفصل ويزيد عن الجامعات الأخرى 2%

قال الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة اليابانية، إن تنسيق الجامعة لم يعلن بعد، مشيرًا إلي أن الجامعة تنتظر إعلان نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية وإعلان تنسيق التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

وتابع عدلي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه دائما ً ما تكون الجامعة اليابانية تنسيقها أعلي من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أن الجامعة اليابانية ليست جامعة أهلية، وإنما جامعة منشأة بشراكة حكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، لذلك تنسيقها منفصل، معلنًا أن من المقرر أن يزيد تنسيق الجامعة عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام حوالي ٢٪.

ويغلق مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي اليوم الخميس، التقديم بالمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة في تنسيق القبول بالجامعات المصرية والمعاهد لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ومن المقرر أن تعلن نتيجة المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل أو الإثنين المقبل.

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

وصرح د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي على أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

وكان قد فتح فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023، وفق الحد الأدنى التالي:الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923،ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالب وطالبة.