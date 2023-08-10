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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى الاستعداد لحرب محتملة بطريقة"هجومية"

كيم جونج أون
كيم جونج أون
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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى الاستعداد لحرب محتملة بطريقة "هجومية". 
وأكد كيم- خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية بالحزب الحاكم- أهمية وجود "جيش قوي" في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية بالحزب الحاكم- أهمية وجود "جيش قوي" في تنفيذ الاستراتيجية العسكرية للجنة المركزية للحزب، داعيا إلى تأمين وسائل هجومية أكثر قوة لتنفيذ مهمة ردع الحرب وتكثيف العمل لنشرها في وحدات العمل العسكرية بطريقة متنقلة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).
وأقال الزعيم الكوري - خلال الاجتماع- القائد العسكري البارز بارك سو-إيل، وعين بدلًا منه ري يونج- جيل.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تخطط فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات "أولتشي فريدم شيلد" السنوية، في وقت لاحق من هذا الشهر.

الزعيم الكوري الشمالي حرب