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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 93.05%

اعتماد النتيجة
اعتماد النتيجة
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 93.05% للطلاب النظاميين ونسبة نجاح 90% للإعدادية المهنية بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية بالقليوبية، حيث تقدم للامتحان الدور الثاني 21144، حضر منهم 18372 ونجح منهم 17095 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القليوبية نتيجة طلاب التربية الفكرية المتقدمين لتقييم شهادة التلمذة الصناعية بنسبة نجاح بلغت 100%، وذلك بمدارس التربية الفكرية بطوخ وقليوب وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة.

الدور الثانى للشهادة الإعدادية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدارس التربية الفكرية