كريم عبد العزيز يبدأ تصوير مسلسل "الحشاشين" لرمضان المقبل

شارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره صورة من كواليس تصوير مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلق كريم على الصورة وقال عبر حسابه على تطبيق "انستجرام":"بسم الله.. بداية الرحلة.. مسلسل الحشاشين.. رمضان 2024".

مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب.

وتدور أحداث العمل حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم، وجماعة الحشاشين.. والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، ومن المقرر أن يتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

ويعرض لكريم حاليا في السينمات فيلم "بيت الروبي" بطولة نور اللبنانية، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمودالسيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

