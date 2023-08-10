إصابة 14 شخصا بسبب إعصار "خانون" غربي اليابان

الخميس 10/أغسطس/2023 - 12:29 م

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم /الخميس/ إصابة 14 شخصا على الأقل في غربي البلاد؛ بسبب الرياح العاتية المصاحبة لإعصار "خانون" الذي غمر مناطق كيوشو وشيكوكو بأمطار وصفت بـ "القياسية".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه). أن الإعصار تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من عشرة آلاف أسرة فى منطقة كيوشو، وتعطلت وسائل النقل في أجزاء من غرب اليابان، بما فى ذلك خدمات القطارات المحلية والرحلات الداخلية.

وحثت السلطات اليابانية المواطنين على البقاء فى حالة تأهب فى ظل إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات طينية.