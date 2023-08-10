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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 14 شخصا بسبب إعصار "خانون" غربي اليابان

اعصار
اعصار
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم /الخميس/ إصابة 14 شخصا على الأقل في غربي البلاد؛ بسبب الرياح العاتية المصاحبة لإعصار "خانون" الذي غمر مناطق كيوشو وشيكوكو بأمطار وصفت بـ "القياسية". 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه). أن الإعصار تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن أكثر من عشرة آلاف أسرة فى منطقة كيوشو، وتعطلت وسائل النقل في أجزاء من غرب اليابان، بما فى ذلك خدمات القطارات المحلية والرحلات الداخلية.
وحثت السلطات اليابانية المواطنين على البقاء فى حالة تأهب فى ظل إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات طينية.

اليابان كيوشو إعصار