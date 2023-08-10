نيمار خارج حسابات سان جيرمان فى الموسم الجديد والهلال البديل

كشفت بعض التقارير الفرنسية عن وجهة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، فى ظل تردد أنباء عن رحيله فى الفترة المقبلة.



وذكرت شبكة RMC سبورت الفرنسية أن نيمار لم يغلق الباب تماما أمام الانتقال لصفوف الهلال السعودي.

وأكملت الشبكه تقريرها بأن النجم البرازيلي يفكر بجدية في العرض السعودي، رغم أنه لا يزال يأمل في الانتقال إلى ناد أوروبي آخر.



وأضافت أن ماركو فيراتي، اقتنع بفكرة الرحيل عن صفوف بي إس جي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى نادي الهلال السعودي عرض 45 مليون يورو في آخر محاولاته لضم فيراتي، إلا أن الإدارة الباريسية تطمع في مبلغ مالي أكبر.



ومن المقرر أن ينتهي تعاقد فيراتي مع سان جيرمان في صيف 2026، بينما يرتبط نيمار جونيور بتعاقد ينتهي بعد 4 سنوات في صيف 2027.



ونوهت إلى أن نيمار وفيراتي أبلغا بأنهما خارج الحسابات للموسم الجديد، وعليهما البحث عن وجهة جديدة لهما.