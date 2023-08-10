"أورام الأقصر" تنفذ فعاليات كورس الإحصائيات الحيوية.. صور

نفذت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات كورس الإحصائيات الحيوية، تحت إشراف الدكتورة ريم عيد، استشاري الإحصائيات الحيوية ووبائيات السرطان بالمعهد القومي للأورام.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفيات شفاء الأورمان، أن الإحصاء الحيوي، هو تطبيق التقنيات الإحصائية على البحث العلمي في المجالات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الطب والبيولوجيا والصحة العامة ، وتطوير أدوات جديدة لدراسة هذه المجالات.

وأضاف حسين، أن الإحصاء الحيوي (أو القياس الحيوي) يتعامل مع العمليات والأساليب الإحصائية المطبقة على تحليل الظواهر البيولوجية، كما يتضمن علم الإحصاء الحيوي تصميم التجارب البيولوجية وتفسير جمع البيانات من تلك التجارب وتلخيصها وتحليلها، كما أن تطبيق الإحصائيات على البيانات البيولوجية والطبية يساهم بتأثير هائل على توفير الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، كما أن التفسير الدقيق لبيانات الإحصاء الحيوي بمثابة الأساس للجهود المبذولة لتحسين الصحة العامة وجودة رعاية المرضى.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا الكورس سيساعد الباحثين في المستشفى على كتابة البحث بشكل علمي من حيث التصميم الدراسي، ومعرفة كيفية اختيار العينة، ومعرفة عددها ويساعد الباحث على فهم أساسيات الإحصاء الطبي، مما يؤدى إلى تطوير تقديم الخدمة الطبية، مما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض داخل مستشفيات شفاء الأورمان .

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كورس الإحصاء الحيوي (3)

كورس الإحصاء الحيوي (4)

كورس الإحصاء الحيوي (5)

كورس الإحصاء الحيوي (6)