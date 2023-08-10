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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية

تعبيرية
تعبيرية
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشرابية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.. وعثر بداخله على(حفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أثناء تنقيبهم عن الآثار مباحث القاهرة الشرابية التنقيب عن الآثار