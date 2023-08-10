الجيش اللبناني: قتيلان في اشتباكات بين مرافقي شاحنة تحمل ذخائر وأهالي "الكحالة"

الخميس 10/أغسطس/2023 - 11:04 ص

أكد الجيش اللبناني، انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة (الواقع على الطريق الدولي في نطاق محافظة جبل لبنان) مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين مرافقي الشاحنة والأهالي؛ ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وذكر الجيش اللبناني -في بيان اليوم الخميس- أن قوة من الجيش حضرت إلى المكان لاحتواء الموقف، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وتم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش قامت في الرابعة فجر اليوم برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.