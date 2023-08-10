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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: قتيلان في اشتباكات بين مرافقي شاحنة تحمل ذخائر وأهالي "الكحالة"

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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 أكد الجيش اللبناني، انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة (الواقع على الطريق الدولي في نطاق محافظة جبل لبنان) مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين مرافقي الشاحنة والأهالي؛ ما أدى إلى سقوط قتيلين.
وذكر الجيش اللبناني -في  بيان اليوم الخميس- أن قوة من الجيش حضرت إلى المكان لاحتواء الموقف، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وتم مباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.
وأشار البيان إلى أن قوة من الجيش قامت في الرابعة فجر اليوم برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.

الجيش اللبناني الكحالة جبل لبنان