اعترفات عاطل متهم بطعن شخص أمام المسجد بالوايلي

استمعت نيابة الوايلي إلي اعترفات عاطل متهما بطعن شخص بالسكين أمام مسجد في منطقة الوايلي.

وقال المتهم، إن المجني عليه إمام مسجد وكان وقت الصلاة وليس هناك سابق معرفة بينهم، مضيفا أنه اقدم على ارتكاب جريمته بسبب أحاديث سمعها من الناس تفيد بأن المجني عليه يعاكس شقيقته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بـ6 طعنات نافذة بالصدر والبطن فضلا عن جروح باليدين والوجه.



تلقي قسم شرطة الوايلي، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.