تنسيق الجامعات 2023.. زيادة 30% في مصروفات جامعة حلوان الأهلية

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن التقديم لجامعة حلوان الأهلية لم يعلن بعد، وأنه سوف يجتمع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب انتهاء المرحلة الأولى بتنسيق الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأعلن قنديل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جامعة حلوان الأهلية سوف يزيد مصروفاتها هذا العام بنسبة ٣٠٪ عن مصروفات العام الماضي .

وكانت مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2022- 2023 لكل الكليات كالتالي:

-مصاريف كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

-كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه

-كلية العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

-كلية السياحة والفنادق: 40 ألف جنيه.

-كلية العلوم الصيدلية: 85 ألفا.

-كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

-كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

-كلية علوم الحاسب الآلي: 69 ألف جنيه.

وتعد هذه السنة الثانية للتنسيق والعام الدراسي للجامعات الأهلية الـ١٢ المنبثقين من الجامعات الحكومية، حيث بدأت الدراسة بالجامعات العام الماضي .

ويغلق مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي اليوم التقديم للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وفق الحد الأدنى التالي :

الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلبة 22304، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلبة 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلبة 74923، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 112240 طالبا وطالبة.